Опрос: только 36% французов удовлетворены работой президента Макрона

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ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Немногим более трети французов расценивают как удовлетворительные первые 100 дней деятельности Эмманюэля Макрона на посту президента страны. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop (ИФОП) по заказу газеты Le Figaro.
При этом 64% опрошенных выразили недовольство деятельностью Макрона, а 19% из них заявили, что "очень недовольны". В первые дни после избрания Макрона в мае уровень положительных откликов населения о нем находился в рейтинге ИФОП на отметке в 62%.
В комментарии ИФОП отмечается, что уровень поддержки предыдущего главы государства, Франсуа Олланда, был существенно выше. Его поддерживали 46% граждан страны.
Весьма пессимистично оценивают французы и перспективы тех положительных изменений, которые обещал им Эмманюэль Макрон. Лишь 23% респондентов уверены, что ситуация в стране меняется "скорее в благоприятном направлении". В том, что ситуация развивается неблагоприятно, уверены 39%. Еще 38% считают, что ситуация вообще не меняется.
Практически надвое разделились мнения относительно успешности выполнения Эмманюэлем Макроном его различных предвыборных обещаний. То, что это действительно происходит, отмечают 45% респондентов, тогда как отрицательный ответ дают 55% французов.
Опрос был проходил 7-9 августа. В нем приняла участие 1 тыс. респондентов страше 18 лет.