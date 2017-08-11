На Украине заявили о планах увеличить количество постов на границе с РФ

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины планирует усилить охрану границы, увеличив при этом количество погранпостов и сократив расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Петр Цигикал.

"Мы планируем усилить наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы. - сказал он в эфире украинского "Пятого канала". - Также планируем дополнительно создавать соответствующие пограничные посты по более европейскому варианту: на расстоянии 15-20 км между пограничными подразделениями".

Цигикал отметил, что пока расстояние между постами составляет от 30 до 100 км.

Он добавил, что особое внимание уделяется трем участкам украинской границы. "Наше внимание сейчас направлено на приднестровский сегмент молдавской границы, практически весь российский участок, участок с Беларусью также усиливается", - добавил Цигикал.

В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка выступило с предложением усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена" или "Европейский вал". По данным Госпогранслужбы, в текущем году на строительство планируется израсходовать около 500 млн гривен (около $20 млн). В то же время на Украине по факту хищения госсредств на строительство "Стены" заведено уголовное дело, фигурантами которого являются представители Госпогранслужбы и руководители предприятий- подрядчиков.