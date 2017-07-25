Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ сообщила о создании спецслужбами Украины вербовочных пунктов на границе с Крымом

Происшествия
25 июля, 14:53 UTC+3 СЕЛО ПРАВДА (Крым) (Крым) 25, июля. /ТАСС

По данным начальника регионального управления ФСБ Виктора Палагина, на вербовочных пунктах работают сотрудники СБУ и Главного разведуправления минобороны Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

СЕЛО ПРАВДА (Крым), 25 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы пытаются завербовать жителей Крыма при пересечении границы с Украиной, сообщил во вторник журналистам начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

"Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления министерства обороны (Украины), крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. Более и менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке", - заявил Палагин.

Смотрите также
Пограничный пункт "Джанкой" в Крыму

Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" Крыма

Он также прокомментировал очереди на российско-украинской границе со стороны сопредельного государства. "Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия", - заявил Палагин.

С начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. Так, по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало 10 часов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее называл эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины. Однако 19 июля Погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей из Украины в российский Крым.

Смотрите также

В Крыму увеличат пропускную способность КПП на границе с Украиной

Депутат: очереди на границе не отпугнут туристов из Украины от отдыха в Крыму

На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
5
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама