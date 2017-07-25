ФСБ сообщила о создании спецслужбами Украины вербовочных пунктов на границе с Крымом

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СЕЛО ПРАВДА (Крым), 25 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы пытаются завербовать жителей Крыма при пересечении границы с Украиной, сообщил во вторник журналистам начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.
"Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления министерства обороны (Украины), крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. Более и менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке", - заявил Палагин.
Он также прокомментировал очереди на российско-украинской границе со стороны сопредельного государства. "Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия", - заявил Палагин.
С начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. Так, по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало 10 часов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее называл эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины. Однако 19 июля Погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей из Украины в российский Крым.