СМИ: Трамп заподозрил ключевого помощника в раскрытии секретных данных журналистам

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начал подозревать одного из ближайших своих помощников - Стивена Бэннона - в организации утечек в СМИ важной информации о работе администрации. Об этом сообщил в субботу вашингтонский информационный портал Axios.

По словам его источников, Трамп уже поделился своими подозрениями с некоторыми из сторонников. По оценке портала, появились сомнения в том, сохранит ли Бэннон статус главного политического стратега в администрации.

Согласно сведениям источников Axios, у Бэннона стало меньше возможностей для встреч с президентом США после назначения в конце июля руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В отличие от ряда других ключевых помощников американского лидера, он не поехал ранее в этом месяце вместе с президентом в гольф-клуб в Нью-Джерси. Бэннон практически не имеет союзников в администрации, ранее он уже не раз вызывал серьезное недовольство Трампа.

Президент США, в частности, публично обвинял Бэннона в том, что тот слишком много внимания уделяет личной популярности. Среди его соперников в Вашингтоне Axios называет дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Супруги занимают должности помощников американского лидера.

Трамп заявил о намерении назначить Бэннона своим главным политическим стратегом и старшим советником в ноябре 2016 года. До этого последний руководил предвыборным штабом республиканца и помогал ему формировать новую администрацию. Бэннон отказался от комментариев в связи с публикацией Axios.

Борьба с утечками

Администрации Трампа в последнее время приходится иметь дело с многочисленными утечками конфиденциальной информации, попадающей в СМИ по неофициальным каналам. Как заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй, такая ситуация "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента".

В минувшую пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек уже четырем чиновникам, а число открытых дел, связанных с распространением конфиденциальных данных, с января утроилось.

Трамп приветствовал усилия минюста на этом направлении. В то же время в ведомстве заявили, что не собираются преследовать журналистов за публикацию информации, основанной на утечках, за исключением случаев нарушения закона со стороны СМИ.