Экс-шеф ЦРУ: утечки из Белого дома - результат беспечности функционеров

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бесконечные утечки конфиденциальной информации в американские СМИ являются результатом беспечности должностных лиц правительства США, которые ставят под угрозу источники спецслужб США. С таким предупреждением выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News бывший шеф Пентагона (2009-2011 гг.) и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта.
Его попросили прокомментировать публикацию на прошлой неделе газеты The Washington Post о том, что бывший президент Барак Обама планировал внедрить хакерское программное обеспечение (ПО) в российскую инфраструктуру. "Я крайне обеспокоен чрезмерностью утечек разведывательной информации", - заметил бывший глава ЦРУ.
По оценке бывшего главы ЦРУ, слишком большое количество должностных лиц в администрации президента США имеет доступ к секретной информации, обращаясь с ней "с чрезмерной беспечностью".
Как писала The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации, Обама одобрил внедрение в российскую инфраструктуру, характер которой не уточняется, вредоносного ПО, которое представляло собой "цифровой эквивалент бомбы". Оно должно было сдетонировать в случае обострения отношений с Москвой. План тайной операции по подготовке кибератаки находился в стадии разработки в момент ухода Обамы от власти в январе этого года. Как отмечает The Washington Post, его реализация зависит от администрации Трампа.