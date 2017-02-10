Белый дом расследует утечки информации о беседах Трампа с иностранными лидерами

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом расследует утечки информации о телефонных беседах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Это подтвердил в четверг журналистам пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

"Да, мы разбираемся в этой ситуации, и она вызывает большую тревогу, - сказал он. - В некоторых случаях огласка этой информации явно нарушает множество инструкций и законов".

Спайсер подтвердил, что и сам Трамп обеспокоен происходящим. "Конечно, его это тревожит, - сказал он о президенте. - Если нельзя поговорить без того, чтобы информация ушла на сторону, то это тревожно. Мы же занимаемся серьезным делом от имени нашей страны".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, будто в недавнем разговоре президентов России и США поднималась тема Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 2010 года. Трамп якобы сначала был не в курсе, что это за договор, а потом стал его критиковать, как невыгодную для США сделку, заключенную его предшественником в Белом доме. На самом деле, как пояснил Спайсер, американский президент просто взял в том разговоре небольшую паузу, чтобы посоветоваться с помощниками.