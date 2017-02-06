Fox: Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорах

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп считает, что утечки информации о подробностях его телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии организовали "люди Обамы". Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox News, выдержку из которого телекомпания продемонстрировала в понедельник.

"То, что они допустили утечку, - это просто позор, поскольку это противоречит интересам нашей страны", - подчеркнул Трамп, добавив, что в администрации "очень, очень активно" ищут виновников утечки. Каких-либо имен он при этом не упоминал.

"Трамп в интервью обвинил "людей Обамы" в том, что те передали в средства массовой информации щекотливые детали его недавних жестких телефонных разговоров с лидерами Австралии и Мексики, - отмечалось в репортаже телекомпании. - Он сообщил, что сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности и их заменяют".

В ходе состоявшегося в конце прошлой недели телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом президент США Дональд Трамп, согласно сообщениям печати, был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам, а в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, состоявшемся неделю назад, Трамп говорил о необходимости обуздать наркокартели и предлагал помощь. По данным агентства AP, президент США якобы угрожал направить американские войска, если вооруженные силы Мексики не смогут обуздать "плохих парней". Агентство признало, что приведенный им фрагмент не разъяснял, о каких "парнях" идет речь и куда грозил направить американские войска президент США.

По сообщению телекомпании Fox News, Трамп в ходе интервью заявил, что его высказывания в беседах с лидерами Австралии и Мексики были неправильно истолкованы и что он хотел бы "позитивных" отношений с обеими странами и их лидерами.