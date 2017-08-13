Эр-Рияд попросил Багдад стать посредником в отношениях с Тегераном

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КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Саудовские власти попросили Багдад выступить в качестве посредника между Эр-Риядом и Тегераном. Об этом заявил в воскресенье в иранской столице глава иракского МВД Касем Хусейн аль-Араджи, посетивший недавно Саудовскую Аравию.
"[Наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед бен Сальман официально обратился с просьбой ко мне, чтобы Ирак стал посредником между Тегераном и Эр-Риядом с целью снижения напряженности в отношениях между двумя странами, - сказал он на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Абдольрезой Рахмани Фазли, отметив, что саудовский монарх Сальман "также ранее просил об этом".
Как указал в связи с этим аль-Араджи, он проинформировал ответственных лиц королевства, что любое потепление "должно начинаться с уважительного отношения к иранским паломникам". "Я донес до саудовской стороны видение иранской, которая считает, что первый шаг, способный привести к снижению напряженности между Тегераном и Эр-Риядом, - это уважение к иранским паломникам и хорошее отношение к ним, а также предоставление им возможности посещать кладбище Аль-Баки (расположенное в Медине кладбище, где погребены родственники пророка Мухаммеда и его соратники - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Саудовцы обещали выполнить эти требования, заверив, что Аль-Баки теперь открыто для иранских пилигримов".
Глава иракского правоохранительного ведомства также сообщил, что в Багдаде надеются на восстановление полноценных связей между двумя странами. "Ирак считает, что между Ираном и Саудовской Аравией должны быть дружественные отношения, поскольку это поспособствует укреплению безопасности в регионе", - отметил он.
Кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном разгорелся в январе прошлого года после казни в королевстве шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских диппредставительствах в Исламской Республике.
Вслед за этим Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Судан и Джибути разорвали дипотношения с Ираном, потребовав от иранских дипломатов покинуть их территорию. Объединенные Арабские Эмираты понизили отношения с Ираном до уровня поверенных в делах и сократили численность аккредитованных иранских дипломатов, МИД Кувейта отозвал из Тегерана своего посла. Кроме того, Саудовская Аравия и Бахрейн полностью прекратили авиасообщение с Исламской Республикой.