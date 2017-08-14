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СМИ: американский генерал встретился с министром обороны Южной Кореи

Международная панорама
14 августа, 8:40 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что стороны обсудят тему сдерживания ракетной и ядерной угрозы КНДР

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ТАСС, 14 августа. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Южной Корее, встретился с южнокорейским министром национальной обороны Сон Ён Му, а также другими высокопоставленными представителями командования. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Никаких подробностей переговоров не приводится. Незадолго до встречи официальный представитель южнокорейского ведомства сообщил, что стороны собираются провести консультации на тему сдерживания ракетной и ядерной угрозы КНДР.

Как ожидается, в течение дня Данфорд отправится в Китай. До этого запланирована его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ранее американский генерал, посетив базу Осан в Южной Корее, заявил, что Вашингтон имеет возможности для применения силы в отношении КНДР, однако на данном этапе намерен воздействовать на Пхеньян дипломатическим путем, а также с помощью экономических мер.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле страна дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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