СМИ: американский генерал встретился с министром обороны Южной Кореи

ТАСС, 14 августа. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Южной Корее, встретился с южнокорейским министром национальной обороны Сон Ён Му, а также другими высокопоставленными представителями командования. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Никаких подробностей переговоров не приводится. Незадолго до встречи официальный представитель южнокорейского ведомства сообщил, что стороны собираются провести консультации на тему сдерживания ракетной и ядерной угрозы КНДР.

Как ожидается, в течение дня Данфорд отправится в Китай. До этого запланирована его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ранее американский генерал, посетив базу Осан в Южной Корее, заявил, что Вашингтон имеет возможности для применения силы в отношении КНДР, однако на данном этапе намерен воздействовать на Пхеньян дипломатическим путем, а также с помощью экономических мер.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле страна дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.