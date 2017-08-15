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Глава компании Intel покинул консультационный совет при Белом доме

Международная панорама
15 августа, 8:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Брайан Крзанич стал третьим предпринимателем, покинувшим Американский промышленный совет за последние дни

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор компании Intel Брайан Крзанич объявил, что покидает состав одного из консультационных советов при Белом доме. Об этом говорится в его сообщении, размещенном в понедельник на сайте этой американской компании, являющейся производителем компьютерных компонентов.

"Я подал прошение об уходе из Американского промышленного совета", - отметил гендиректор Intel, говоря о консультационном органе, который был создан при Белом доме специально для решения ключевых вопросов в сфере промышленности, стратегического планирования и создания рабочих мест в этой отрасли. "Я ушел, потому что я хочу добиваться прогресса в то время, как многие в Вашингтоне, похоже, больше сосредоточены на том, как атаковать тех, кто не согласен с ними", - подчеркнул Крзанич.

Он стал уже третьим предпринимателем, покинувшим данный совет за последние дни. Ранее об уходе объявили глава фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзeр и гендиректор производителя спортивной одежды и обуви Under Armour Кевин Планк. Они заявили, что покидают свои посты, так как считает необходимым безоговорочное осуждение американскими властями ненависти на расовой почве. Это произошло после того, как в субботу в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения между ультраправыми националистами и их противниками.

Многие представители либеральных сил раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он изначально не осудил сторонников националистических группировок, выступив с заявлением о недопустимости беспорядков. Ультраправых и неонацистов президент осудил в своем выступлении лишь в понедельник.

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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