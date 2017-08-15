Посольство США в РФ при необходимости продолжит ускоренно рассматривать визовые заявления

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Официальный представитель посольства США в России Мария Олсон заявила, что для решения вопросов срочного характера Госдепартамент продолжит в ускоренном режиме рассматривать визовые обращения от российских граждан. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Госдепартамент продолжит анализировать время ожидания и предоставлять ускоренное рассмотрение визового заявления студентам, а также для решения вопросов срочного характера, медицинских и гуманитарных поездок", - указала дипломат.

Она также обратила внимание, что "в течение года визовый спрос характеризуется цикличностью и неравномерностью". "Он зависит от различных факторов на местном и международном уровнях, - пояснила дипломат. - Количество выданных виз имеет тенденцию увеличиваться в пиковые периоды путешествий, например, во время летних и зимних каникул". При этом, по словам пресс-секретаря посольства, "в зависимости от страны, национальной принадлежности или категории визы" могут быть разные тенденции в рассмотрении визовых заявлений.

Она также напомнила, что "в соответствии с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов в этом году в американских миссиях по всему миру Государственный департамент США осуществил корректировки требований к визовой проверке". "Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью. Эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов - общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру", - добавила Олсон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что срок выдачи американских виз гражданам РФ в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США, а вызвано лишь желанием Вашингтона оказать давление на Москву. "Если раньше собеседование американцами назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, то сейчас собеседование назначается практически через полтора месяца", - сказала она.

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.