Порошенко пригласил журналистов NYT на Украину

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пригласил в страну журналистов издания The New York Times, написавших статью о возможной поставке украинских ракетных технологий в Северную Корею.

"Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", - написал он в Facebook.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Кроме этого, он поблагодарил редакцию издания за привлечение внимания мира к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. "Элегантный, хотя и не наиболее удачный способ", - написал Порошенко.

Ранее в среду президент поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины при участии Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспертному контролю вместе с предприятиями "Южмаш" и "Южное" провести расследование сообщений СМИ о возможной поставке технологий в КНДР и и отчитаться про результаты в течение трех дней.