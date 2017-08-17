Тиллерсон о Шарлотсвилле: в американском обществе нет места для насилия и жестокости

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду осудил проявления жестокости и насилие в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).
"В нашем общественном дискурсе для этого попросту нет места, и я хотел бы присоединиться к осуждению этого с нашей стороны", - сказал Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.