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США и Япония выступают против милитаризации Южно-Китайского моря

Международная панорама
17 августа, 20:50 дата обновления: 17 августа, 21:04 UTC+3

Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что территориальные споры необходимо улаживать мирным путем

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Вашингтон и Токио выступают против милитаризации Южно-Китайского моря, заявил в четверг американский госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "два плюс два" в Вашингтоне.

"Мы [США и Япония] выступаем против деятельности по милитаризации Южно-Китайского моря", - сказал он.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что на переговорах обсуждалась ситуация как в Южно-Китайском, так и в Восточно-Китайском морях. "США и Япония выступают против любых односторонних действий, которые направлены на подрыв Японии", - указал Тиллерсон. По его словам, территориальные споры "необходимо улаживать мирным путем, а также поддерживать свободу навигации в соответствии с конвенциями ООН".

Ранее госсекретарь призывал Китай прекратить милитаризацию островов в Южно-Китайском море.

Территориальные споры

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает. 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
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