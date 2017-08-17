Губернатор штата Мэн считает уничтожение памятников в США попыткой переписать историю

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Мэн Пол Лепаж считает уничтожение памятников генералам армии южан в Гражданской войне в США 1861-1865 годов попыткой переписать историю. Об этом он заявил в интервью радиостанции WGAN.

"Чему смогут научиться будущие поколения, если мы собираемся вычеркнуть события из истории? Это отвратительно, - заявил он. - Историю нужно изучать, а они даже не знают истории своей страны и пытаются разрушать монументы. Послушайте, нравится нам это или нет, но это - часть нашей истории".

Губернатор сравнил тех, кто стремится рушить монументы солдатам армии южан с "талибами в Афганистане". "Это все равно, что явиться в Нью-Йорк и начать рушить мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября", - добавил он.

Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам. Дискуссия о целесообразности их сохранения разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви.