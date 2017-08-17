Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту

ТАСС, 17 августа. Дрисс Укабир, на имя которого арендован фургон, использовавшийся в теракте в Барселоне, заявил в полиции Каталонии, что у него украли документы. Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

Как отмечает издание, он решил обратиться в правоохранительные органы, увидев в СМИ свою фотографию.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе туристической улицы Рамбла. Позже в СМИ появилась информация о том, что фургон арендован на имя Дрисса Укабира. Газета El Pais опубликовала на своем сайте фото предполагаемого преступника. По информации испанских СМИ, Укабир задержан каталонской полицией.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 13 человек, еще 80 госпитализированы. Глава Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил задержание двух человек в связи с атакой. Газета La Vanguardia ранее сообщила, что один из злоумышленников ликвидирован в перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).