Обвиняемый в США в кибермошенничестве на $120 млн гражданин Литвы не признал вину

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, экстрадированный в США, предстал в четверг перед судом в районе Манхэттен. Как сообщило агентство Associated Press (AP), подсудимый не признал вину.

Судья отказался отпускать мужчину под залог. Литовцу в официальном порядке были зачитаны обвинения в кибермошенничестве, отмывании денег и краже личных данных, после чего его поместили под стражу.

По данным следствия, 48-летний Римашаускас, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании, производящей компьютерное оборудование, обманным путем получил от американских корпораций Google и Facebook более $120 млн.

Афера совершалась в период с 2013 по 2015 год. Для ее осуществления литовец зарегистрировал фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США и сотрудничал с указанными интернет-гигантами. После этого Римашаускас стал направлять американским корпорациям письма о необходимости перечисления на подставные счета средств, которые по контракту причитались азиатскому поставщику.

Как заявил в связи с экстрадицией литовца исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джун Ким, данное дело служит "тревожным сигналом для всех компаний, даже самых крупных, что они тоже могут стать жертвами мошеннических атак со стороны киберпреступников".

Римашаускас был задержан в Литве в марте этого года. В среду его экстрадировали в США. По данным AP, если подсудимого признают виновным, ему может грозить более 60 лет тюрьмы.