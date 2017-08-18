Обвиняемый в США в кибермошенничестве на $120 млн гражданин Литвы не признал вину

СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористовМеждународная панорама 18 августа, 3:12
Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в БарселонеСпорт 18 августа, 2:41
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 странМеждународная панорама 18 августа, 2:17
СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 2:06
Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябреСпорт 18 августа, 2:03
Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 1:48
Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге ЕвропыСпорт 18 августа, 1:41
Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом домеМеждународная панорама 18 августа, 1:27
СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотрСпорт 18 августа, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, экстрадированный в США, предстал в четверг перед судом в районе Манхэттен. Как сообщило агентство Associated Press (AP), подсудимый не признал вину.
Судья отказался отпускать мужчину под залог. Литовцу в официальном порядке были зачитаны обвинения в кибермошенничестве, отмывании денег и краже личных данных, после чего его поместили под стражу.
По данным следствия, 48-летний Римашаускас, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании, производящей компьютерное оборудование, обманным путем получил от американских корпораций Google и Facebook более $120 млн.
Афера совершалась в период с 2013 по 2015 год. Для ее осуществления литовец зарегистрировал фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США и сотрудничал с указанными интернет-гигантами. После этого Римашаускас стал направлять американским корпорациям письма о необходимости перечисления на подставные счета средств, которые по контракту причитались азиатскому поставщику.
Как заявил в связи с экстрадицией литовца исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джун Ким, данное дело служит "тревожным сигналом для всех компаний, даже самых крупных, что они тоже могут стать жертвами мошеннических атак со стороны киберпреступников".
Римашаускас был задержан в Литве в марте этого года. В среду его экстрадировали в США. По данным AP, если подсудимого признают виновным, ему может грозить более 60 лет тюрьмы.