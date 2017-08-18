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Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом доме

Международная панорама
18 августа, 1:27 UTC+3 ТАСС

В результате взрыва в Альканаре один человек погиб, еще семеро пострадали

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© EPA/Andreu Dalmau

ТАСС, 18 августа. Теракт на улице Рамбла в центре Барселоны связан со взрывом в жилом доме Альканара (автономное сообщество Каталония).

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Об этом сообщила каталонская полиция на пресс-конференции, передает агентство France-Presse (AFP).

"Мы считаем, что они [подозреваемые] готовили взрывное устройство", - сообщил представитель полиции, добавив, что в Альканаре задержан один из двух подозреваемых в совершении теракта.

Ранее сообщалось, что взрыв в населенном пункте Альканар прогремел в ночь со среды на четверг, один человек погиб, еще семеро пострадали. AFP в свою очередь сообщает о двух погибших. При взрыве нанесен значительный ущерб фасаду соседнего здания.

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