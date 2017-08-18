Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом доме

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 странМеждународная панорама 18 августа, 2:17
СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 2:06
Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябреСпорт 18 августа, 2:03
Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 1:48
Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге ЕвропыСпорт 18 августа, 1:41
Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом домеМеждународная панорама 18 августа, 1:27
СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотрСпорт 18 августа, 1:12
"Реал" будет главным фаворитом стартующего чемпионата Испании по футболуСпорт 18 августа, 0:56
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 18 августа, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Теракт на улице Рамбла в центре Барселоны связан со взрывом в жилом доме Альканара (автономное сообщество Каталония).
Об этом сообщила каталонская полиция на пресс-конференции, передает агентство France-Presse (AFP).
"Мы считаем, что они [подозреваемые] готовили взрывное устройство", - сообщил представитель полиции, добавив, что в Альканаре задержан один из двух подозреваемых в совершении теракта.
Ранее сообщалось, что взрыв в населенном пункте Альканар прогремел в ночь со среды на четверг, один человек погиб, еще семеро пострадали. AFP в свою очередь сообщает о двух погибших. При взрыве нанесен значительный ущерб фасаду соседнего здания.