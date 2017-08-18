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Власти Франции усиливают пограничный контроль после терактов в Испании

Международная панорама
18 августа, 14:29 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Власти Франции приняли решение усилить пограничный контроль в связи с терактами в Испании. Об этом сообщил в пятницу глава МВД республики Жерар Колон.

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