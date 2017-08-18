СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство образования Украины обратилось к Службе безопасности страны (СБУ), чтобы та дала оценку поступку киевской учительницы, которая во время летних каникул повезла школьников в Россию для участия в учебно-образовательной программе. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, который вынужден был давать разъяснения по этому поводу после того, как произошедшее вызвало возмущение в Верховной раде, а депутат от фракции "Самопомощь" Наталья Веселова направила соответствующий депутатский запрос в ряд украинских ведомств.

По словам замминистра, министерство образования уже обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, "чтобы они дали правовую оценку этому случаю". Об этом сообщает "Украинская правда". Хобзей также сообщил, что ведомство уже выяснило личность учительницы и пыталось связаться с ней. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми [в России]. Когда вернется, мы попробуем все выяснить", - цитирует издание заместителя министра.

При этом в министерстве заявили, что не имеют права запрещать украинским школьникам такие поездки. "Граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями и родители принимают то или иное решение ", - пояснил чиновник.

В середине августа киевское отделение Российского центра науки и культуры сообщило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Это известие вызвало возмущение в Раде. А депутат Наталья Веселова потребовала проверить деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве на причастность к российским спецслужбам. В четверг председатель СБУ Василий Грицак уже вынужден был отвечать на вопросы журналистов в связи с поездкой школьников и обещал "обязательно это выяснить".