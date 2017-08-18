El Mundo: трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 18 августа, 21:49
Кинофестиваль "Короче" открылся в Калининграде минутой молчания в память о Вере ГлаголевойКультура 18 августа, 21:44
"Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче седьмого тура РФПЛСпорт 18 августа, 21:31
Полиция не рассматривает нападение в Турку как терактПроисшествия 18 августа, 21:16
Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финале турнира в ЦинциннатиСпорт 18 августа, 21:12
Советник президента: на "Оскар" от России можно отправить фильм "Нелюбовь" ЗвягинцеваКультура 18 августа, 20:48
Медведев продлил срок полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на пять летКультура 18 августа, 20:38
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательствомПолитика 18 августа, 20:28
Бэннон покинул пост главного политстратега ТрампаМеждународная панорама 18 августа, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в ходе операции в городе Камбрильс в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, один подозреваемый остается на свободе. Предположительно, речь идет о Юнесе Абуйаакубе. Ранее местные СМИ отмечали, что, помимо него, разыскиваются Муса Укабир, Саид Аалла и Мохаммед Хичами.
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.