El Mundo: трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в ходе операции в городе Камбрильс в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, один подозреваемый остается на свободе. Предположительно, речь идет о Юнесе Абуйаакубе. Ранее местные СМИ отмечали, что, помимо него, разыскиваются Муса Укабир, Саид Аалла и Мохаммед Хичами.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.