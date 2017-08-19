Девять стран осудили расширение полномочий Конституционной ассамблеи Венесуэлы

ТАСС, 19 августа. Парламенты Испании и восьми стран Западного полушария назвали "нарушением демократического строя" решения Конституционной ассамблеи (КА) взять на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Об этом говорится в их совместном заявлении, которое было опубликовано в пятницу на сайте Палаты депутатов парламента Чили.

"Председатели и представители парламентов вышеупомянутых стран заявляют, что осуждают нарушение демократического и конституционного порядка в Венесуэле, вызванное, среди прочего, произошедшей сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) узурпацией полномочий Национальной Ассамблеи Венесуэлы Конституционной Ассамблеей, что укрепило диктатуру в этой стране", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что законодательные органы Перу, Бразилии, Коста-Рики, Испании, Аргентины, Панамы, Чили, Мексики и Канады "не признают ни КА, ни все ее решения из-за нарушения Конституции Венесуэлы". Они также осудили "преследование членов Национальной Ассамблеи" Венесуэлы, большинство в которой принадлежит оппозиции.

Ранее члены КА единогласно постановили, что берут на себя законодательные полномочия в областях, касающихся "сохранения мира, социально-экономической и финансовой системы, [решения] государственных задач".