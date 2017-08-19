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Взрыв прогремел на окраине сирийского города Латакия

Международная панорама
19 августа, 13:13 UTC+3 ТАСС

Террористическая атака произошла в районе, где находится крупнейший морской порт Сирии

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ТАСС, 19 августа. Террористическая вылазка была предпринята в субботу на въезде в город Латакия (340 км от Дамаска), где находится крупнейший морской порт Сирии.

Как сообщила телестанция "Аль-Манар", в результате взрыва заминированного автомобиля есть убитые и раненые среди жителей района Тишрин на окраине города. Точные данные пока не приводятся.

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