Взрыв прогремел на окраине сирийского города Латакия

Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установленаПроисшествия 19 августа, 12:52
Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018Спорт 19 августа, 12:51
IIHF расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ-2017 хоккеистами сборной УкраиныСпорт 19 августа, 12:43
СМИ: футболист "Зенита" Нету близок к переходу в "Валенсию" в обмен на АбденнураСпорт 19 августа, 12:13
Поддержка для искусства: как помощь правительства оживит культурную жизнь в регионахВ стране 19 августа, 12:05
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ТАСС, 19 августа. Террористическая вылазка была предпринята в субботу на въезде в город Латакия (340 км от Дамаска), где находится крупнейший морской порт Сирии.
Как сообщила телестанция "Аль-Манар", в результате взрыва заминированного автомобиля есть убитые и раненые среди жителей района Тишрин на окраине города. Точные данные пока не приводятся.