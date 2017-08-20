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Йылдырым: Турция, РФ и Иран работают над установлением постоянного перемирия в Сирии

Международная панорама
20 августа, 14:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, августа. /ТАСС

Так премьер Турции прокомментировал визиты в Анкару высокопоставленных военных из России и Ирана

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АНКАРА, 20 августа. /ТАСС/. Турция, Россия и Иран сотрудничают для установления постоянного перемирия в Сирии. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на пресс-конференции в столичном аэропорту перед вылетом в Сингапур.

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"Мы вместе работаем над обеспечением режима прекращения огня в Сирии. Перед нами стоит цель сделать временное перемирие постоянным", - сказал премьер, комментируя прошедший и предстоящий визиты в Анкару высокопоставленных военных из России и Ирана.

На минувшей неделе турецкую столицу с визитом посетил начальник Генерального штаба ВС Ирана дивизионный генерал Мохаммад Хосейн Багери. Он провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром и президентом страны Тайипом Эрдоганом. На встречах обсуждались вопросы обеспечения безопасности на границе и борьбы с терроризмом. Стороны также договорились об обмене разведданными.

Между тем ожидается, что в ближайшие дни в Анкару приедут глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны США Джеймс Мэттис. Основными темами переговоров будут зоны деэскалации в Сирии, угроза, которая исходит от экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а также ситуация с партией сирийских курдов "Демократический союз". В Анкаре считают, что это политическое движение намерено создать государство на севере Сирии. Власти Турции неоднократно подчеркивали, что не допустят этого.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Эрдоган, Реджеп Тайип Герасимов, Валерий Васильевич
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