В ФРГ заявили, что Анкара стремится к систематическому разрушению отношений с Берлином

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Фолькер Каудер обвинил Анкару в преднамеренном ухудшении отношений с Берлином. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Турецкое правительство, очевидно, стремится по внутриполитическим причинам к систематическому разрушению отношений с Германией", - отметил политик. "Германия не будет в этом участвовать, хотя и для нас есть ясные границы допустимого", - предупредил Каудер.

Глава фракции ХДС/ХСС подчеркнул, что "может лишь призвать граждан ФРГ с турецкими корнями никому не позволять повлиять на их мнение извне". "Германия - ваша страна", - отметил Каудер. Он призвал Анкару освободить задержанных в Турции журналистов и правозащитников и прекратить их преследование.

"Я считаю невозможным положительное развитие экономических отношений при таком политическом климате", - подытожил Каудер.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ведущие политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Турции. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, что они должны на выборах [24 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

По данным МИД ФРГ, в Турции в местах предварительного заключения содержатся 10 граждан Германии, им вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в провалившейся попытке путча. Эти аресты стали причиной обострения отношений между Берлином и Анкарой. В конце июля правительство Германии предложило еще раз изучить целесообразность всех планируемых и уже осуществляемых с Турцией проектов в сфере обороны и объявило об ограничении экономического сотрудничества с Анкарой.