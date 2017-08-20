Мадуро объявил о намерении провести мировой "саммит солидарности"

ТАСС, 20 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал иностранные государства принять участие в "мировом саммите солидарности" с народом страны. Об этом, как сообщило Венесуэльское агентство новостей (AVN), он заявил в обнародованном в воскресенье интервью телеканалу Televen.

"У этой встречи на высшем уровне будет серия подготовительных мероприятий в разных странах мира. На этой неделе начнется кампания солидарности, которая должна усилить мобилизацию мирового общественного мнения в защиту правды в Венесуэле", - сказал Мадуро. По его мнению, провести такой саммит необходимо для того, чтобы противодействовать "жестокой кампании" против официального Каракаса, якобы развязанной многими мировыми СМИ.

С апреля текущего года в Венесуэле начались самые крупные за последние годы антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. Жертвами насилия в ходе протестов стали более 120 человек, тысячи получили ранения.