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CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на Кубе

Международная панорама
21 августа, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, августа. /ТАСС

Некоторые работники американского посольства на Кубе были вынуждены вернуться в США для лечения

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ramon Espinosa

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Число американских дипломатов, пострадавших в результате воздействия неких акустических приборов на Кубе, больше, чем считалось ранее. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По данным его источников, более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.

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Ранее сообщалось, что не менее двух работников американского посольства на Кубе были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключалось, что они могут потерять слух. В результате эти дипломаты не смогли вернуться в Гавану. По данным CNN, после этого еще несколько сотрудников диппредставительства решили покинуть островное государство.

Кроме того, как отмечают источники телеканала, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев.

В Госдепартаменте ранее сообщили, что вашингтонская администрация не знает, от чего именно могли пострадать дипломаты, отметив, что на этот счет проводится расследование. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с работниками американского посольства.

США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала. До того момента в столицах обеих стран работали лишь так называемые секции интересов, но затем полноценное дипломатическое присутствие было восстановлено.

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