AP: жители Шарлотсвилла сорвали встречу с представителями городского совета

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первая встреча городского совета с населением Шарлотсвилла (штат Вирджиния) была сорвана. Как сообщило агентство Associated Press (AP), возмущенные жители в понедельник требовали отставки мэра Майка Сайнера, допускали нецензурные выражения. Трое нарушителей порядка были задержаны.

Согласно данным AP, присутствовавшие на встрече представители общественности несколько раз прерывали градоначальника во время его выступления. Страсти и риторика накалялись, в зале заседания, согласно трансляции в прямом эфире, появился плакат с надписью "Кровь на твоих руках". После этого камеры в помещении были отключены, трансляция прервалась, а сама встреча была прекращена досрочно.

Член городского совета Вес Беллами позднее переговорил с жителями. По итогам было объявлено, что власти города отменяют обсуждение намеченных вопросов, снимают повестку дня и полностью сосредоточатся на работе с обращениями, поступающими от населения. В частности, мэра города критикуют за выдачу разрешения провести акции протеста 12 августа. Кроме того, жители Шарлотсвилла возмущены действиями органов правопорядка во время выступлений правых.

Напомним, демонстрации против расизма и разжигания ненависти прошли в минувшие выходные и в других американских городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Новом Орлеане (штат Луизиана), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).