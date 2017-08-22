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AP: жители Шарлотсвилла сорвали встречу с представителями городского совета

Международная панорама
22 августа, 6:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

По предварительным данным, в ходе беспорядков были задержаны три человека

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НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первая встреча городского совета с населением Шарлотсвилла (штат Вирджиния) была сорвана. Как сообщило агентство Associated Press (AP), возмущенные жители в понедельник требовали отставки мэра Майка Сайнера, допускали нецензурные выражения. Трое нарушителей порядка были задержаны.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Согласно данным AP, присутствовавшие на встрече представители общественности несколько раз прерывали градоначальника во время его выступления. Страсти и риторика накалялись, в зале заседания, согласно трансляции в прямом эфире, появился плакат с надписью "Кровь на твоих руках". После этого камеры в помещении были отключены, трансляция прервалась, а сама встреча была прекращена досрочно.

Член городского совета Вес Беллами позднее переговорил с жителями. По итогам было объявлено, что власти города отменяют обсуждение намеченных вопросов, снимают повестку дня и полностью сосредоточатся на работе с обращениями, поступающими от населения. В частности, мэра города критикуют за выдачу разрешения провести акции протеста 12 августа. Кроме того, жители Шарлотсвилла возмущены действиями органов правопорядка во время выступлений правых.

Напомним, демонстрации против расизма и разжигания ненависти прошли в минувшие выходные и в других американских городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Новом Орлеане (штат Луизиана), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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