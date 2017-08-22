AP: жители Шарлотсвилла сорвали встречу с представителями городского совета

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 7:33
СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" КоутиньоСпорт 22 августа, 7:06
До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 22 августа, 6:04
СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зонуМеждународная панорама 22 августа, 5:26
США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условийМеждународная панорама 22 августа, 5:01
Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из АфганистанаМеждународная панорама 22 августа, 4:25
СМИ: бывший футболист ЦСКА Тошич может перейти в немецкий "Гамбург"Спорт 22 августа, 4:13
Guardian: Великобритания призвала ЕС не допустить утечки ее секретных данных после BrexitМеждународная панорама 22 августа, 4:09
Борьбу с финансированием терроризма в РФ признали соответствующей стандартамПолитика 22 августа, 3:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первая встреча городского совета с населением Шарлотсвилла (штат Вирджиния) была сорвана. Как сообщило агентство Associated Press (AP), возмущенные жители в понедельник требовали отставки мэра Майка Сайнера, допускали нецензурные выражения. Трое нарушителей порядка были задержаны.
Согласно данным AP, присутствовавшие на встрече представители общественности несколько раз прерывали градоначальника во время его выступления. Страсти и риторика накалялись, в зале заседания, согласно трансляции в прямом эфире, появился плакат с надписью "Кровь на твоих руках". После этого камеры в помещении были отключены, трансляция прервалась, а сама встреча была прекращена досрочно.
Член городского совета Вес Беллами позднее переговорил с жителями. По итогам было объявлено, что власти города отменяют обсуждение намеченных вопросов, снимают повестку дня и полностью сосредоточатся на работе с обращениями, поступающими от населения. В частности, мэра города критикуют за выдачу разрешения провести акции протеста 12 августа. Кроме того, жители Шарлотсвилла возмущены действиями органов правопорядка во время выступлений правых.
Напомним, демонстрации против расизма и разжигания ненависти прошли в минувшие выходные и в других американских городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Новом Орлеане (штат Луизиана), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).