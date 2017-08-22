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Тиллерсон: КНДР проявляет некоторую степень сдержанности

Международная панорама
22 августа, 21:57 UTC+3 ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Госсекретарь США отметил отсутствие ракетных испытаний или провокационных действий со стороны КНДР после принятия резолюции СБ ООН

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. КНДР продемонстрировала некоторую степень сдержанности, перестав проводить испытания ракет и предпринимать провокационные действия после новой резолюции СБ ООН. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

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"Я рад видеть, что режим в Пхеньяне, безусловно, демонстрирует некоторую степень сдержанности, которую мы не видели в прошлом. Мы надеемся, что это только начало", - отметил он.

Тиллерсон "отметил отсутствие ракетных испытаний или провокационных действий со стороны Северной Кореи после единогласного принятия резолюции СБ ООН" 5 августа. "Я хочу принять это к сведению и засвидетельствовать этот факт", - отметил шеф американской дипломатии.

Он назвал действия Пхеньяна сигналом к "готовности сдерживать степень напряженности и свои провокационные действия", которое ждало международное сообщество.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

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