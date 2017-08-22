СМИ: Юнес Абуйаакуб жил под Парижем за четыре дня до теракта в Барселоне

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Террорист Юнес Абуйаакуб проживал в гостинице под Парижем за четыре дня до того, как стал устроителем теракта в Барселоне. Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV.

По его данным, полученным из полицейских источников, "террорист вместе с одним своим сообщником проживал в гостинице "B and B", расположенной в городе Малакоф" (у юго-восточной окраины Парижа). Они находились там примерно за четыре дня до теракта в Барселоне, однако дирекция гостиницы категорически отказывается предоставить журналистам какие-либо данные об этом, указал телеканал.

Он также сообщил, что машина с террористами была заснята радаром за превышение скорости на шоссе А-10, идущем в юго-западном от Парижа направлении. Также фотографии были сделаны автоматическими системами контроля на пункте оплаты у городе Сент-Арну (крупнейший в Европе автодорожный пропускной пункт с юго-западной стороны от Парижа).

По сведениям телеканала, получены также данные о том, что в дальнейшем машина была замечена при движении в направлении Испании в департаменте Пюи-де-Дом (центр страны) и в департаменте Од (юго-запад, поблизости от испанской границы).

17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона, которым, по данным следствия являлся Юнес Абуйаакуб, совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). 21 августа полиция Каталонии застрелила Абуйаакуба в ходе операции по его захвату, которая проводилась в 50 км от Барселоны.