Венесуэла объявила в розыск сбежавшую в Колумбию экс-генпрокурора

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Каракас надеется, что Богота выдаст бежавшую в Колумбию экс-генпрокурора Венесуэлы Луису Ортегу Диас. Об этом заявил во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.

"Венесуэла будет депортировать всех наркопреступников, всех преступников, - сказал он. - Колумбия приняла 120 преступников. Я надеюсь, что они будут выданы Венесуэле, чтобы предательство было предано суду".

По словам Мадуро, Вашингтон и Богота "сломали Ортегу Диас через ее бывшего мужа, который сбежал в Колумбию". "Она стала сообщницей и обвиняется в тех преступлениях, которые совершил ее муж. Они объявлены в розыск", - заявил Мадуро.

На прошлой неделе Миграционная служба Колумбии сообщила, что Ортега Диас находится на территории республики, хотя в конце июня Верховный суд Венесуэлы запретил ей покидать пределы страны. Он также заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний.

Экс-генпрокурор, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства Мадуро, была лишена своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи.