Смещенная с должности генпрокурор Венесуэлы сообщила об обыске в своем доме

ТАСС, 17 августа. Венесуэльские силовики пришли с обыском в дом Луисы Ортеги Диас, смещенной с должности генерального прокурора Венесуэлы в начале этого месяца. Об этом она сообщила в среду в своем Twitter.

"В настоящее время Национальная боливарианская разведывательная служба обыскивает мое жилье, что стало проявлением мести правительства за борьбу против существующего в Венесуэле тоталитаризма", - написала Диас. По ее мнению, президент страны Николас Мадуро и депутат Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо хотят положить конец "борьбе за демократию и свободу венесуэльцев".

En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 August 2017

De esta forma es que el Gobierno de Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos. — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 August 2017

Ранее в тот же день Кабельо выступил с утверждением, что надзорное ведомство под руководством Диас было вовлечено в незаконную деятельность и потребовал начать соответствующее расследование.

Диас, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства Мадуро, была лишена своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА). Новым главой надзорного ведомства стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал "первым диктаторским поступком нелегитимной КА" решение об отставке Диас. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что не признает его, как и назначение Сааба на пост генерального прокурора.

В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать страну, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Она подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.