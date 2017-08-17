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Смещенная с должности генпрокурор Венесуэлы сообщила об обыске в своем доме

Международная панорама
17 августа, 2:38 UTC+3 ТАСС

Луиса Ортега Диас назвала обыски "проявлением мести правительства за борьбу против существующего в Венесуэле тоталитаризма"

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ТАСС, 17 августа. Венесуэльские силовики пришли с обыском в дом Луисы Ортеги Диас, смещенной с должности генерального прокурора Венесуэлы в начале этого месяца. Об этом она сообщила в среду в своем Twitter.

"В настоящее время Национальная боливарианская разведывательная служба обыскивает мое жилье, что стало проявлением мести правительства за борьбу против существующего в Венесуэле тоталитаризма", - написала Диас. По ее мнению, президент страны Николас Мадуро и депутат Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо хотят положить конец "борьбе за демократию и свободу венесуэльцев".

Ранее в тот же день Кабельо выступил с утверждением, что надзорное ведомство под руководством Диас было вовлечено в незаконную деятельность и потребовал начать соответствующее расследование.

Диас, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства Мадуро, была лишена своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА). Новым главой надзорного ведомства стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

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Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал "первым диктаторским поступком нелегитимной КА" решение об отставке Диас. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что не признает его, как и назначение Сааба на пост генерального прокурора.

В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать страну, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Она подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

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