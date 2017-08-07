Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро назвал смещение генпрокурора с должности внутренним делом Венесуэлы

Международная панорама
7 августа, 3:17 UTC+3 ТАСС

Так президент Венесуэлы отреагировал на острую критику со стороны ряда государств в связи со смещением с должности Луисы Ортеги Диас

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал уважать решения Конституционной ассамблеи (КА) и не вмешиваться во внутренние дела страны. Так глава государства отреагировал в воскресенье на острую критику со стороны ряда государств, вызванную смещением с должности генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Она была лишена своего поста в субботу с одобрения КА, вместо нее был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"Каждая страна действует самостоятельно, это внутреннее дело - замена прокурора или представителя Генеральной прокуратуры", - цитирует Мадуро сайт радиостанции Union Radio. Сама Диас отказалась признавать решение Верховного суда и КА и заявила, что остается в своей должности.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал решение об отставке генпрокурора "первым диктаторским поступком нелегитимной КА", Мексика и США сочли его незаконным. Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности касающимися созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении Диас было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи (парламента) от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

Смотрите также

"Глубокое разочарование": реакция латиноамериканских стран на выборы в КА Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы отправил в отставку генерального прокурора

В Венесуэле сторонники президента обвинили генпрокурора в связях с терроризмом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Мексика Колумбия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину
4
Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым
5
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
6
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
7
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама