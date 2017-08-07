Мадуро назвал смещение генпрокурора с должности внутренним делом Венесуэлы

ТАСС, 7 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал уважать решения Конституционной ассамблеи (КА) и не вмешиваться во внутренние дела страны. Так глава государства отреагировал в воскресенье на острую критику со стороны ряда государств, вызванную смещением с должности генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Она была лишена своего поста в субботу с одобрения КА, вместо нее был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

"Каждая страна действует самостоятельно, это внутреннее дело - замена прокурора или представителя Генеральной прокуратуры", - цитирует Мадуро сайт радиостанции Union Radio. Сама Диас отказалась признавать решение Верховного суда и КА и заявила, что остается в своей должности.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал решение об отставке генпрокурора "первым диктаторским поступком нелегитимной КА", Мексика и США сочли его незаконным. Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности касающимися созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении Диас было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи (парламента) от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.