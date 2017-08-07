Мадуро назвал смещение генпрокурора с должности внутренним делом Венесуэлы

Четырехкратная олимпийская чемпионка Катберт скончалась в возрасте 79 летСпорт 7 августа, 4:05
Макарова: российских болельщиков было хорошо слышно на турнире WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 3:05
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной ценеЭкономика и бизнес 7 августа, 2:48
Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 2:25
Глава МИД Польши: никакие международные законы не защищают советские памятникиМеждународная панорама 7 августа, 2:22
Американка Киз стала победительницей турнира WTA в СтэнфордеСпорт 7 августа, 1:42
Красавцы Манчини: "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-ПетербургеСпорт 7 августа, 0:37
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страныКосмос 7 августа, 0:31
Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 мСпорт 7 августа, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал уважать решения Конституционной ассамблеи (КА) и не вмешиваться во внутренние дела страны. Так глава государства отреагировал в воскресенье на острую критику со стороны ряда государств, вызванную смещением с должности генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Она была лишена своего поста в субботу с одобрения КА, вместо нее был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.
"Каждая страна действует самостоятельно, это внутреннее дело - замена прокурора или представителя Генеральной прокуратуры", - цитирует Мадуро сайт радиостанции Union Radio. Сама Диас отказалась признавать решение Верховного суда и КА и заявила, что остается в своей должности.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал решение об отставке генпрокурора "первым диктаторским поступком нелегитимной КА", Мексика и США сочли его незаконным. Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности касающимися созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.
В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении Диас было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи (парламента) от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.