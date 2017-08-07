Генсек ООН призвал венесуэльцев сделать все возможное для снижения напряженности

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал венесуэльцев предпринять всевозможные усилия для снижения напряженности в стране и начать переговоры по урегулированию внутриполитического кризиса. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в Венесуэле.

"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Венесуэле. В этот критически важный для будущего страны момент он призывает всех венесуэльцев предпринять всевозможные усилия для снижения напряженности и вступить в политические переговоры", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение президента Николаса Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления. Согласно последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек и тысячи пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

6 августа противники Мадуро предприняли вооруженное нападение на военную базу в городе Валенсия. Глава государства назвал инцидент терактом, а командующий сухопутными войсками республики генерал-майор Хесус Чоурио, заявил, нападение совершили "наемники, которым заплатили правые силы", один из них был убит, еще один тяжело ранен.

За день до этого стало известно об отставке генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, которая открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва КА. С критикой этого решения выступили власти ряда стран, в том числе Колумбии, Мексики, США, Франции, а также генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

В конце июня Верховный суд запретил Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ее подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".