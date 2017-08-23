В Госдепе заявили, что США готовы предоставить Египту $195 млн в качестве военной помощи

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты готовы направить в качестве военной помощи Египту $195 млн, но лишь при условии, что Каир продемонстрирует прогресс в сфере защиты прав человека. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.
Дипломат подчеркнул, что Египет остается для Вашингтона "ключевым стратегическим партнером", а нынешняя администрация стремится укреплять эти двусторонние отношения. "Госсекретарь [Рекс Тиллерсон] принял решение, что в интересах Соединенных Штатов будет воспользоваться правом сделать исключение и в целях поддержания национальной безопасности одобрить для Египта $195 млн, предусмотренных на оказание военной помощи за рубежом в 2016 финансовом году", - сказал представитель ведомства. Деньги эти, в частности, предназначались на борьбу с терроризмом.
"Эти 195 млн переведут на счет, доступный в любое время. Но данные средства будут храниться в резерве до тех пор, пока мы не увидим прогресса со стороны Египта по ключевым приоритетам. Мы по-прежнему обеспокоены отсутствием у Египта подвижек в ключевых сферах", - продолжил собеседник агентства, приведя в качестве примера защиту прав человека и новый закон, ограничивающий работу неправительственных организаций.
В Белом доме также решили перераспределить еще $65,7 млн, отпущенных на зарубежное военное финансирование и $30 млн из фонда оказания экономической помощи. "Эти средства будут использованы для поддержки других ключевых партнеров в сфере безопасности, но не в ущерб безопасности Египта", - уточнил он.
"Госсекретарь хочет быть уверенным в том, что оказываемая нами иностранная помощь отвечает интересам США и приносит пользу американскому народу", - подчеркивают в Госдепартаменте. При этом представитель ведомства заверил, что Вашингтон продолжит искать возможности для укрепления сотрудничества с Египтом, который за последние 30 лет получил от Соединенных Штатов помощь на общую сумму в $80 млрд.
"Мы станем и далее поддерживать борьбу Египта с экстремизмом и терроризмом. Мы также продолжаем поддерживать развитие египетской экономики", - резюмировал дипломат.