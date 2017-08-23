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Комментатор Роберт Ли не будет освещать матч в Шарлотсвилле из-за своей фамилии

Международная панорама
23 августа, 10:59 UTC+3 ТАСС

Зрители назвали решение телеканала ESPN абсурдным

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ТАСС, 23 августа. Спортивный комментатор Роберт Ли на телеканале ESPN не будет освещать матч по американскому футболу в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) из-за того, что он является тезкой и однофамильцем генерала, командовавшего армией южан во время Гражданской войны в США. Как уведомил во вторник телеканал, такое решение было принято с целью избежать возможных беспорядков во время игры в городе, где на днях произошли массовые столкновения сторонников и противников сноса памятника генералу.

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6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Мы приняли совместно с Робертом решение, что он будет комментировать другой матч, после трагических событий в Шарлотсвилле просто из-за совпадения имен, - говорится в заявлении ESPN. - В настоящий момент это, кажется, устраивает всех. Мы сожалеем, что об этом вообще приходится говорить и что [эта проблема] коснулась комментатора, который ведет прямые репортажи с футбольных матчей".

По данным газеты The New York Times, первоначально планировалось, что в рамках проходящего в США студенческого чемпионата по американскому футболу Ли будет освещать предстоящий в Шарлотсвилле матч "Вирджиния кавалерс" (из Университета Вирджинии в Шарлотсвилле) против команды Колледжа Вильгельма и Марии (Уильямсбург, штат Вирджиния). В связи с принятым ESPN решением однофамилец генерала Конфедерации будет вести репортаж с матча в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где "Янгстаун стэйт" (из Университета штата Огайо) сыграет с командой Питтсбургского университета. Обе игры пройдут 2 сентября.

Часть зрителей телеканала выразила беспокойство в связи с таким решением, другие назвали его абсурдным. "Если это общество не может увидеть разницу между Робертом Ли [жившим] более 150 лет назад и спортивным комментатором, Робертом Ли, который к тому же является американцем азиатского происхождения, то у нас большие проблемы", - написал один из пользователей в Twitter. Другой задался вопросом: "А если бы игрока звали Роберт Ли, вы бы не стали транслировать матч?"

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