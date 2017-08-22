В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Городской совет Шарлотсвилла (штат Вирджиния) во вторник утром принял решение накрыть черной тканью памятники Роберту Ли и Томасу Джексону - генералам армии южных штатов времен Гражданской войны. Об этом сообщило местное издание The Daily Progress.

Данное решение было принято единогласно. Статуи накроют полотном в знак скорби по 32-летней местной жительнице Хезер Хейер, погибшей в ходе прокатившихся по городу беспорядков.

12 августа в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. От полученных травм Хейер скончалась, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии о целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, но до сих пор на территории страны насчитывается около 700 монументов конфедератам, которые многие рассматривают как символы расизма. Многие такие статуи за минувшую неделю подверглись актам вандализма.

Как заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майкл Пенс, решение о демонтаже памятников должны принимать исключительно местные власти.