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В Техасе 25-летний мужчина пытался взорвать памятник генералу Конфедерации

Международная панорама
21 августа, 21:49 UTC+3 ТАСС

Житель Хьюстона принес к памятнику в Герман-Парке две коробки, обмотанные изолентой, а также емкость с горючей жидкостью

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ТАСС, 21 августа. Американец был взят под стражу за попытку взорвать монумент генералу Конфедеративных Штатов Америки (КША) Дику Даулингу в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщило в понедельник в Twitter городское управление ФБР.

"25-летний Эндрю Шнэк взят под стражу по обвинению в умышленной попытке повредить или уничтожить имущество, находящееся под защитой государства. Вечером 19 августа Шнэк был найден стоящим на коленях среди кустов перед памятником генералу Даулингу в Герман-Парке. При нем были обнаружены составные части взрывного устройства", - говорится в заявлении ФБР. Отмечается, что власти продолжают расследование инцидента.

По данным телеканала ABC, в руках у Шнэка были две коробки, обмотанные изолентой, а также емкость с горючей жидкостью.

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В последние дни в США развернулась масштабная кампания по сносу памятников деятелям Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861-1865). В понедельник стало известно, что университет в Остине, другом техасском городе, демонтирует три памятника конфедератам. О намерении демонтировать монументы южанам объявил и Университет Дьюка в американском городе Дарем (штат Северная Каролина) и городской совет города Александрия (штат Вирджиния). На прошлой неделе сразу четыре монумента конфедератам снесли в городе Балтимор (штат Мэриленд).

Поводом для активной борьбы с памятниками послужили события в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую главнокомандующего войсками КША генерала Роберта Эдварда Ли.

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