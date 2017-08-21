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Университет в Техасе демонтирует три памятника конфедератам

Международная панорама
21 августа, 10:41 UTC+3 ТАСС

С территории университета будут удалены монументы командующему армии Конфедерации Роберту Ли, генералу Альберту Сидни Джонстону и сенатору Джону Рейгану

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ТАСС, 21 августа. Руководство Техасского университета в городе Остин приняло решение демонтировать три памятника участникам Гражданской войны в США (1861-1865) на стороне Конфедерации южных штатов. Об этом говорится в официальном заявлении президента учебного заведения Грегори Фенвиса.

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Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
© Анатолий Бочинин/ТАСС

Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи

"На прошлой неделе ужасающие проявления ненависти в университете Вирджинии и в городе Шарлотсвилл повергли в шок и глубоко опечалили страну, - заявил Фенвис. - Теперь, как никогда раньше, становится очевидно, что памятники конфедератам превратились в символы неонацизма и идеи превосходства белой расы".

С территории университета будут удалены монументы командующему армии Конфедерации Роберту Ли, генералу Альберту Сидни Джонстону и сенатору Джону Рейгану. Их перенесут в центр академических исследований им. Дольфа Бриско в Остине. По словам Фенвиса, решение принято после консультаций со студентами и преподавательским составом.

В последние дни в США развернулась масштабная кампания по сносу памятников деятелям Конфедерации. Одновременно с Остином о намерении демонтировать монументы южанам объявил Университет Дьюка в американском городе Дарем (штат Северная Каролина). Ранее аналогичное решение принял городской совет города Александрия (штат Вирджиния), где планируется перенести бронзовую статую, изображающую солдата армии Юга, в местный исторический музей. На прошлой неделе сразу четыре монумента конфедератам снесли в городе Балтимор (штат Мэриленд).

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Опрос: большинство американцев выступает против сноса памятников конфедератам

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Поводом для активной борьбы с памятниками послужили события в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

При этом большинство американцев - 62% - выступает против сноса памятников конфедератам. Об этом свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion совместно с радиокомпанией NPR и новостной программой Общественного телевидения PBS. Снос монументов осудил и президент страны Дональд Трамп.

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