Университет в Северной Каролине убрал со своей территории статую генерала конфедератов

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НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Руководство Университета Дьюка в городе Дарем (штат Северная Каролина) распорядилось убрать со своей территории статую командующего армией южан в Гражданской войне в США генерала Роберта Ли. Об этом заявил в субботу президент учебного заведения Винсент Прайс.
По его словам, решение демонтировать статую, расположенную у входа в часовню при университете, было принято после обсуждения с преподавателями, студентами и жителями города. Монумент располагался на территории учебного заведения в течение последних 85 лет, однако, несколько дней назад его атаковали вандалы.
Как отмечается, статую после этого переместили в складское помещение, ее дальнейшая судьба не известна. "Я принял это решение для того, чтобы защитить расположенную на территории Университета Дьюка часовню и обеспечить необходимую безопасность студентам, а также членам нашего сообщества, которые приходят туда молиться", - говорится в распространенном заявлении Прайса. По его словам, решение избавиться от статуи отражает те ценности, которых придерживаются в университете.
В понедельник в Дареме прошла акция протеста, участники которой опрокинули памятник солдатам армии Конфедерации, воздвигнутый перед зданием местного муниципалитета в 1924 году. Протестующие выступали против расовой нетерпимости. Причастные к разрушению памятника были арестованы, им предъявлены обвинения.
На этой неделе в США вновь разгорелись острые дискуссии вокруг целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов. Она существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам.
12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли.