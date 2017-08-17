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ABC: из мемориального парка на юге США украли флаг Конфедерации

Международная панорама
17 августа, 18:22 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала, гражданские активисты 14 августа начали сбор подписей за перенос флага из парка

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ТАСС, 17 августа. Флаг Конфедеративных штатов Америки был украден в среду из мемориального парка жертвам войн в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал ABC.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

По его данным, инцидент произошел в городке Кеннесо, где проживают около 30 тыс. жителей. В городском мемориальном парке находились несколько монументов памяти жертв военных конфликтов, а также теракта 11 сентября 2001 года. Установленный в парке флаг Конфедерации находился под защитой закона, указывает телеканал.

Отмечается, что в понедельник гражданские активисты начали сбор подписей за перенос флага из парка. К четвергу сторонники этой инициативы набрали более трех тысяч подписей, однако знамя уже пропало.

Конфедерация южных штатов существовала с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США рабовладельческий Юг сражался с Севером и потерпел поражение, рабство было отменена. Символика южан используется в США до сих пор, при этом многие считают ее символом расизма.

После ожесточенных столкновений ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу КША Роберту Эдварду Ли в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в субботу, по всей стране начали массово демонтировать символы Конфедерации. В четверг президент страны Дональд Трамп осудил эту тенденцию, заявив, что снос монументов "разрывает на части" историю страны.

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