ABC: из мемориального парка на юге США украли флаг Конфедерации

Полиция подтвердила, что инцидент в Барселоне был терактомПроисшествия 17 августа, 18:51
Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэраСпорт 17 августа, 18:45
Волейболист Волков: сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕСпорт 17 августа, 18:43
Все идет вне плана: почему нужно сокращать число проверок бизнесаЭкономика и бизнес 17 августа, 18:28
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мираОбщество 17 августа, 18:24
Сирия потребовала распустить возглавляемую США коалицию против ИГМеждународная панорама 17 августа, 18:19
Велогонщик Перкинс намерен выучить русский язык после получения гражданства РФСпорт 17 августа, 18:12
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в миреСпорт 17 августа, 18:07
Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"Спорт 17 августа, 18:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Флаг Конфедеративных штатов Америки был украден в среду из мемориального парка жертвам войн в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал ABC.
По его данным, инцидент произошел в городке Кеннесо, где проживают около 30 тыс. жителей. В городском мемориальном парке находились несколько монументов памяти жертв военных конфликтов, а также теракта 11 сентября 2001 года. Установленный в парке флаг Конфедерации находился под защитой закона, указывает телеканал.
Отмечается, что в понедельник гражданские активисты начали сбор подписей за перенос флага из парка. К четвергу сторонники этой инициативы набрали более трех тысяч подписей, однако знамя уже пропало.
Конфедерация южных штатов существовала с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США рабовладельческий Юг сражался с Севером и потерпел поражение, рабство было отменена. Символика южан используется в США до сих пор, при этом многие считают ее символом расизма.
После ожесточенных столкновений ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу КША Роберту Эдварду Ли в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в субботу, по всей стране начали массово демонтировать символы Конфедерации. В четверг президент страны Дональд Трамп осудил эту тенденцию, заявив, что снос монументов "разрывает на части" историю страны.