CNN: в Северной Каролине арестовали участников акции по уничтожению памятника конфедератам

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Четыре человека арестованы за участие в уничтожении монумента солдатам армии рабовладельческих южных штатов в Дареме (штат Северная Каролина). Как сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на шерифа округа Дарем Майкла Эндрюса, арестованным предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и нанесении ущерба собственности на сумму свыше $1,5 тыс.

В минувший понедельник большая группа демонстрантов собралась у здания суда в Дареме, набросила петлю на сооруженный в 1924 году памятник южанам - участникам Гражданской войны в США 1861-1865 годов и сбросила его с пьедестала, после чего начала пинать статую ногами. В тот момент полиция не произвела арестов. Как пояснил шериф Эндрюс в интервью телекомпании, "мы приняли решение проявлять сдержанность и поставить общественную безопасность на первое место".

Первый арест был произведен во вторник, когда полиция задержала 22-летнюю студентку Центрального университета Южной Каролины Такийю Фатиму Томсон, набросившую петлю на памятник. Еще трое участников акции в возрасте от 24 до 39 лет задержаны в среду. Полиция Дарема изучает видеозаписи с места происшествия с тем, чтобы определить всех причастных к уничтожению статуи, которую участники акции считали символом расизма.

Инцидент в Дареме произошел через сутки после ожесточенных столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли.

Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и памятники, остались во многих штатах. Дискуссия о целесообразности сохранения символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви.