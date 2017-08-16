CNN: в Северной Каролине начались аресты причастных к разрушению памятника конфедератам

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы города Дарем (штат Северная Каролина) начали производить аресты причастных к разрушению памятника солдатам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, арестована 22-летняя женщина. Ей предъявлены обвинения в участии в акции, сопровождающейся нарушением общественного порядка, подстрекательстве других к участию в такой акции, а также в нанесении ущерба имуществу штата.

Как заявил шериф округа Дарем Майк Эндрюс, его помощники разыскивают других причастных к произошедшему. Он добавил, что скоро последуют и другие аресты. "С помощью видео, снятого на месте инцидента, следователи работают над тем, чтобы идентифицировать тех, кто несет ответственность за вандализм и снос статуи", - отметил шериф. По его словам, он не будет "закрывать глаза на преступное поведение" со стороны участников акций протеста.

Между тем во вторник губернатор Северной Каролины Рой Купер выступил за то, чтобы демонтировать все памятники конфедератам на территории штата. "Мы не можем прославлять войну против Соединенных Штатов Америки, которая велась в защиту рабства, - заявил он. - Эти памятники должны быть снесены".

В понедельник участники акции протеста в Дареме опрокинули памятник солдатам армии Конфедерации, воздвигнутый перед зданием местного муниципалитета в 1924 году. Протестующие выступали против расовой нетерпимости. На видеозаписи, снятой на месте происшествия, видно, как демонстранты, скандируя лозунги против фашизма и расизма, валят статую на землю с помощью канатов.

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.