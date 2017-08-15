Трамп назвал терроризмом инцидент в Шарлотсвилле, где машина врезалась в толпу

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал актом терроризма события минувшей субботы в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший врезался на машине в толпу демонстрантов.
"Водитель этой машины покрыл позором себя, свою семью и свою страну, - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке. - Вы можете назвать это терроризмом". Он подчеркнул, что виновник этого инцидента - "убийца".
В минувшую субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне 1861-65 годов генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Марш в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате наезда на толпу, совершенного Филдсом, погибла 32-летняя женщина, в ходе столкновений десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.