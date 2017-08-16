СМИ: губернатор Мэриленда предложил снести памятник узаконившему в США рабство судье

ТАСС, 16 августа. Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил во вторник, что поддерживает предложение о сносе памятника главному судье Роджеру Тейни, узаконившему рабство афроамериканцев в 1857 году. Ранее с таким предложением выступил спикер Палаты представителей штата Майкл Буш, сообщает газета The Baltimore Sun.

"Настало время определить разницу между признанием нашего прошлого и прославлением самых темных пятен нашей истории", - заявил Хоган. "Учитывая это, я не сомневаюсь в том, что будет правильным убрать статую Тейни с территории Капитолия", - добавил губернатор.

Как сообщает издание, Роджер Тейни, пятый председатель Верховного суда США, родился в штате Мэриленд. Он прославился как автор решения, согласно которому чернокожие жители США признавались рабами и не имели гражданства страны.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.