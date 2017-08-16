Член Конгресса США призвала отстранить Трампа после его комментариев о Шарлотсвилле

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США демократ Гвен Мур призвала своих коллег-республиканцев работать вместе и отстранить Дональда Трампа от должности президента страны. Так политик отреагировала на последние комментарии главы государства о событиях в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния).

"После того, как Дональд Трамп вновь выступил в защиту тех, кто ответственен за кровавые беспорядки в Шарлотсвилле, и приветствовал такие жестокие группировки, как ККК (Ку-клукс-клан - прим. ТАСС) и неонацистов, для республиканцев и демократов пришло время отбросить наши политические разногласия и философские дебаты ради более высокой цели", - говорится в заявлении Мур, поступившем в ТАСС. По ее мнению, члены обеих партий должны объединиться, "чтобы восстановить национальное достоинство, ущемленное присутствием Дональда Трампа в Белом доме".

"Мои друзья-республиканцы, я прошу вас работать с нами в качестве избранных должностных лиц с целью сместить этого человека с должности нашего главнокомандующего и помочь нам выйти из этого темного периода истории нашей страны", - добавила Мур.

Трамп во вторник отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только лишь на ультраправых. "Есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость. И никто не хочет говорить об том, но я скажу прямо сейчас. Была группа с другой стороны, которая пришла без разрешения, и они вели себя очень, очень жестоко", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Глава государства напомнил, что члены ультраправых организаций пришли митинговать против сноса памятника командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. "На этой неделе это Роберт Ли. <...> Мне интересно, а на следующей будет Джордж Вашингтон?" - спросил Трамп, напомнив, что первый президент США и один из основателей страны "был рабовладельцем".

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения сторонников ультраправых идей, в том числе членов расистских и неонацистских групп, и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.