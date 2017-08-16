NBC: двое пострадавших в Шарлотсвилле подали иск против организаторов марша ультраправых

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Сестры Тадринт и Майка Вашингтон, пострадавшие в результате наезда машины на толпу протестующих в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), во вторник подали иск на $3 млн в местный окружной суд города против организаторов проходившего там марша членов ультраправых групп. Об этом сообщил телеканал NBC.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.

Согласно копии искового заявления, пострадавшие хотят взыскать компенсацию с самого Филдса за "совершение преднамеренного убийства и покушение на жизнь невинных свидетелей". Кроме того, сестры Вашингтон в своем иске указали устроителей марша, вписав туда имена лиц и организацией, придерживающихся ультраправых взглядов. Это, в частности, известный в США националист, бывший глава расистской организации Ку-клукс-клан Дэвид Дьюк, ультраправый активист Джейсон Кесслер, "Лига Юга", "Националистский фронт" и так далее. Потерпевшие описывают их, как "жестоких и озлобленных лиц, которые сговорились и посеяли насилие в Шарлотсвилле".

Адвокатом сестер выступит Тимоти Лиценберг, чья юридическая фирма сейчас представляет интересы американцев, пострадавших во время терактов 11 сентября 2001 года и подавших в суд на Саудовскую Аравию. "Для нас обычным делом является представлять людей в рамках дел о доморощенном терроризме, потому что этот случай как раз им и является. Мы решительно настроены привести организаторов марша в зал суда, где будут находиться присяжные из числа простых жителей Шарлотсвилла", - сказал он журналистам.

В результате действий Филдса-младшего погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.