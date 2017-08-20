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В Далласе более 2 тыс. человек вышли на демонстрацию против расизма

Международная панорама
20 августа, 7:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, августа. /ТАСС

Активисты выступили против идей о превосходстве белой расы и потребовали снести памятники солдатам Конфедерации

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НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. человек в Далласе (штат Техас) приняли участие 19 августа в акции протеста, которая прошла рядом со зданием городской мэрии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Активисты выступали против расизма, нацизма и идей превосходства белой расы. Демонстранты также заявили о необходимости убрать городе все памятники, воздвигнутые в честь солдат армии рабовладельческой Конфедерации южных штатов.

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Между тем, правые активисты устроили свою акцию на расположенном неподалеку от здания мэрии кладбище, где установлен один из монументов конфедератам. Изначально демонстранты, многие из которых принесли с собой оружие, вели себя мирно, однако ближе к вечеру вступили в стычки со своими противниками. Наблюдавшим за происходящим полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Облаченные в специальную защитную экипировку, правоохранители и несколько представителей конных отрядов полиции вытеснили активистов с территории кладбища.

Ранее в Бостоне (штат Массачусетс) около 40 тыс. человек прошли по улицам города, протестуя против ненависти и расизма. Шествие стало ответом на демонстрацию правых активистов, устроивших акцию в поддержку свободы слова. По итогам манифестаций власти задержали более 30 человек. Имели место небольшие стычки между разными протестующими, однако крупных беспорядков удалось избежать.

Простесты в США проходят на фоне событий в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа ультраправые  активисты, защищавшие от демонтажа памятник командующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли, вступили в столкновения со своими противниками. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на автомобиле намеренно наехал на толпу протестующих против ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.

 

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