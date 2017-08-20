В Далласе более 2 тыс. человек вышли на демонстрацию против расизма

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. человек в Далласе (штат Техас) приняли участие 19 августа в акции протеста, которая прошла рядом со зданием городской мэрии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Активисты выступали против расизма, нацизма и идей превосходства белой расы. Демонстранты также заявили о необходимости убрать городе все памятники, воздвигнутые в честь солдат армии рабовладельческой Конфедерации южных штатов.

Между тем, правые активисты устроили свою акцию на расположенном неподалеку от здания мэрии кладбище, где установлен один из монументов конфедератам. Изначально демонстранты, многие из которых принесли с собой оружие, вели себя мирно, однако ближе к вечеру вступили в стычки со своими противниками. Наблюдавшим за происходящим полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Облаченные в специальную защитную экипировку, правоохранители и несколько представителей конных отрядов полиции вытеснили активистов с территории кладбища.

Ранее в Бостоне (штат Массачусетс) около 40 тыс. человек прошли по улицам города, протестуя против ненависти и расизма. Шествие стало ответом на демонстрацию правых активистов, устроивших акцию в поддержку свободы слова. По итогам манифестаций власти задержали более 30 человек. Имели место небольшие стычки между разными протестующими, однако крупных беспорядков удалось избежать.

Простесты в США проходят на фоне событий в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа ультраправые активисты, защищавшие от демонтажа памятник командующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли, вступили в столкновения со своими противниками. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на автомобиле намеренно наехал на толпу протестующих против ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.