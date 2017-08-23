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Посол США: приостановка выдачи виз россиянам не является местью

Международная панорама
23 августа, 14:48 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

По словам Джона Теффта, из-за требований правительства России в диппредставительствах США остается меньше сотрудников, чтобы выполнять работу по выдаче виз

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Посол США в России Джон Теффт

Посол США в России Джон Теффт

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Приостановка до 1 сентября выдачи американских виз россиянам не является местью, это было вынужденное решение. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил посол США в России Джон Теффт.

Интервью

Джон Теффт

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"Речь не идет о мести, дело в том, что нам нужно ответственно выполнять эту работу, - сказал дипломат. - Мы снова начнем выдавать визы с 1 сентября". "Да, это печально, но у нас нет другого выхода. Это ответственная процедура, и из-за требований правительства Российской Федерации (уравнять штат диппредставительств США в РФ с количеством российских дипломатов в США - прим. ТАСС) у нас остается меньше сотрудников, чтобы ее выполнять", - пояснил он.

"Мы получили предписание от МИД России сократить наш штат до 455 человек. Сейчас мы в процессе сокращения персонала", - продолжил Теффт. Он отметил, что в процесс выдачи виз вовлечены не только сотрудники консульского отдела - "это также подразумевает административную проверку и проверку безопасности".

Жители Крыма, как и раньше, "если у них есть российские паспорта, могут обращаться [с запросами на визу] в посольство в Москве", уточнил посол. Он также подтвердил, что после 1 сентября американская дипмиссия в Москве не будет принимать визовые запросы граждан Белоруссии. "Им нужно будет обращаться в другие посольства, например, в Варшаве или в Киеве", - добавил дипломат.

Особые случаи

При этом Теффт не считает, что решение о приостановке выдачи американских виз россиянам негативно повлияет на развитие двустороннего сотрудничества в области культуры, науки и образования. "Я так не думаю. Конечно, это новая для всех ситуация, и нам надо будет посмотреть, как все это дальше будет развиваться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Если будут какие-то особые случаи, то мы будем рассматривать их отдельно", - пообещал дипломат. "Рано говорить о том, как это повлияет на наши гуманитарные связи, пока мы не начнем работать в новых обстоятельствах", - добавил он.

"Если, например, какому-то преподавателю понадобится поехать в США для срочных консультаций или на научное мероприятие, я думаю, мы найдем возможность сделать ему визу", - привел пример Теффт. "Хотя, конечно, для нас это будет сложно, потому что у нас нет достаточного количества людей для выполнения этой работы, а число визовых запросов начало возрастать еще до решения о приостановке выдачи виз", - констатировал он.

"Так что вся проблема в том, что количество заявок на получение виз выросло, а количество сотрудников дипломатической миссии сократилось", - заключил посол.

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Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Приостановка выдачи россиянам виз США
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