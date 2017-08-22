В МИД РФ объяснили проблемы с выдачей виз неэффективностью работы дипмиссии США

Здание американского посольства на Новинском бульваре в Москве © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Действительная причина ограничений на выдачу виз в США гражданам РФ кроется в недостаточной эффективности работы дипучреждений США, а не в сокращении числа сотрудников.

Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели, - отметили в дипведомстве. - Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений".

"В реальности проблема кроется в другом - в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России", - добавили в МИД РФ.