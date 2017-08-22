Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ объяснили проблемы с выдачей виз неэффективностью работы дипмиссии США

Политика
22 августа, 21:06 UTC+3

Заявления американской стороны о том, что сложности связаны с сокращением числа сотрудников, в российском дипведомстве назвали "надуманным тезисом"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание американского посольства на Новинском бульваре в Москве

Здание американского посольства на Новинском бульваре в Москве

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Действительная причина ограничений на выдачу виз в США гражданам РФ кроется в недостаточной эффективности работы дипучреждений США, а не в сокращении числа сотрудников.

Смотрите также
Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели, - отметили в дипведомстве. - Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений".

"В реальности проблема кроется в другом - в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России", - добавили в МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Приостановка выдачи россиянам виз США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
5
По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова
6
Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
7
США отправили на Украину первую партию угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама